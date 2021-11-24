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Son dakika... Karapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Son dakika... Karapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

24.11.2021 13:38
Son dakika... Karapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

Son dakika haberleri... Konya'nın Karapınar ilçesinde, En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Karapınar Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Ulaş Ceylan ile Kıdemli Üstçavuş Hüsniye Aysabar, katılımcılara uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı ve bağımlılık döngüsü hakkında bilgi verdi.

Seminerin ardından, katılımcılara bilgilendirme amaçlı el broşürü dağıtıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Sönmez, Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, Yeşilay Karapınar Şube Başkanı Erhan Uysal ile anneler katıldı.

Son dakika... Karapınar'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı
Son dakika... Karapınar'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı
Son dakika... Karapınar'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

Karapınar, Hisarcık, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Karapınar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Karapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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