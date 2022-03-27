Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

27.03.2022 18:39
Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Yangın, Cide'ye bağlı Yurtbaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kezban Alan'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin ortasında kalan 80 yaşındaki Kezban Alan yanarak hayatını kaybederken, yine evde bulunan kızı 55 yaşındaki Malike Alan ise köy sakinleri tarafından yaralı olarak evden çıkarıldı.

Yangın sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Malike Alan Cide İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

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Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti Alevlere telsim olan ev kullanılmaz hale geldi Alevlere telsim olan ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu, Hisarcık, Yangın, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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