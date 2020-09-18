Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'ün koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta uygulanan koronavirüs denetimleri Kaymakam Fatih Görmüş tarafından bizzat organize edilerek gerçekleştirildi.

Sungurlu'da vaka artışlarına dikkat çeken Kaymakam Görmüş, sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu. - ÇORUM