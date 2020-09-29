Son dakika... Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika

Son dakika... Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu.

Son dakika... Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu, System.String[]

Tunceli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu.

Son yıllarda devlet yatırımlarıyla turizm ilçesine dönüşen Pertek, kültürü, tarihi ve mimari güzellikleriyle her sene çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir ediyor.

Kentte "giriş kapısı" olarak da adlandırılan ilçede, tarihi Pertek ve Sağman kaleleri, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri, Sultan Hıdır Ziyareti ve şifa kaynağı kaplıcalar yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

İlçede, geleceğin rafting ile kano sporcuları yetiştiriliyor. Su sporları merkezi haline dönüşen Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarını da ağırlıyor.

Adrenalin tutkunları, baraj gölündeki feribot iskelesinden kürek çekmeye başlayarak Pertek Kalesi mevkisine kadar yaklaşık 2 kilometrelik alanda tur gerçekleştiriyor.

Masmavi baraj sularında kano yapan ziyaretçiler, gün batımı sırasında oluşan kızıllıkla da ayrı bir keyif yaşıyor.

"Pertek su sporlarında marka olacak"

Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin önemli ve tarihi bir birikime sahip olduğunu, su sporlarıyla da adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla içli dışı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Nasır, "Umudumuz burada çocukları milli takıma kazandırmak. Onların uluslararası alanda başarılar elde etmesini sağlayıp hem ülkemizi hem de Tunceli'mizi temsil etmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki bundan birkaç yıl sonra Pertek, su sporları alanında hem Türkiye'de hem de dünyada bir marka olacak." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de Pertek'in su sporları açısından önemli konuma sahip olduğunu vurguladı.

Pertek Su Sporları Merkezinde gençlerin kano ve rafting çalışmaları yaptığını anlatan Er, "Çocuklarımız antrenmanlarını, teorik ve pratik derslerini merkezde çok rahat yapabiliyor. Su sporlarının geliştirilmesi noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza projelerimizi sunacağız. Rafting ve kano etkinlilerini önümüzdeki sene buradaki su sporları merkezimizde düzenlemek istiyoruz. İlerleyen yıllarda Tunceli'yi ve Pertek'in adını kanoda da duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Tunceli, Pertek, Keban, Baraj, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler İstanbul'u dolu vurdu, vatandaşlar araçlarına koştu Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatırmışlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar MasterChef Duygu'dan canlı yayında şoke eden itiraf: Dayak yedim ve aldatıldım
6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi 6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi         
13:35
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi         
12:25
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir derde deva olan aluç meyvesi kilosu 10 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir derde deva olan aluç meyvesi kilosu 10 liradan satılıyor         
11:25
Son Dakika: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020-2023 hedefleri Son Dakika: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020-2023 hedefleri         
11:05
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Bunalıma giren genç, apartman boşluğunda kendini asarak intihar etti Bunalıma giren genç, apartman boşluğunda kendini asarak intihar etti         
10:28
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir         
09:27
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir         
07:53
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 13:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei