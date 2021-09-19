Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı 06 ET 5658 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara karayolu Kalecik Kavşağı'nda İ.K. yönetimindeki 06 RB 900 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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