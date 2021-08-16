Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karahacılı köyünde yaşayan M.K'dan (84) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine M.K'yi, evinden 5 kilometre uzaklıktaki Keskin ilçesine bağlı Köprüköy yakınlarında bitkin halde buldu.
Jandarma ekiplerince bir süre dinlendirilerek ihtiyaçları giderilen M.K, oğluna teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kırıkkale'de kayıp alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika