Diğer sürücü Cengiz U. ile yanında bulunan ve sınavdan dönen 2 kızı ise kazadan yara almadan kurtulurken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Abdullah S. ile kızları Yasenur ve Yasemin S. ile sürücülerden Mert Ö. yaralandı. Kız kardeşlerin İzmit'te girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan ( YKS ) döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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