Son dakika... KOCAELİ Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, D-130 Karayolu kenarına park eden TIR'a, hafif ticari araç çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda meydana geldi. Recep Baş, yönetimindeki 77 AAS 927 plakalı TIR'ı akaryakıt istasyonu önüne park edip, istasyonun marketine alışveriş yapmak için girdi. Bu sırada İzmit yönüne seyir halinde bulunan İsmail Aldemir'in (67) kullandığı 34 VJ 3184 hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi.

Kaza sonrasında hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Aldemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan eşi Nurten Aldemir (54) ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Nurten Aldemir Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.