Son dakika: Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika: Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası

18.06.2022 11:38
Son dakika: Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası

Son dakika haberine göre Kolombiya'da 11 Mayıs'ta balayı tatilindeyken silahlı saldırı sonucu öldürülen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci'nin katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası verildi.

Kolombiya'da 11 Mayıs'ta balayı tatilindeyken silahlı saldırı sonucu öldürülen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci'nin katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası verildi.

BBC'nin haberine göre, mafya karşıtı ünlü savcıyı öldürmekle suçlanan ve bu ay başında yakalanan 4 kişi 23'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, 45 yaşındaki Pecci'yi Kolombiya'daki özel bir sahil beldesinde öldürdüğünü itiraf etti.

Kolombiyalı yetkililer, cinayeti organize suç örgütlerinin düzenlediğine inanıyor.

Cinayetin koordinasyonunda Brezilyalı ünlü hapishane çetesi ve kokain taciri First Capital Command'ın rol oynadığı düşünülüyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque haziran başında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya Ulusal Polisi ile Başsavcılığın ortak operasyonunda ve Paraguaylı yetkililerin de iş birliğiyle, savcı Marcelo Pecci cinayetinin faili ve iş birlikçileri olduğu iddia edilenlerin hepsi yakalandı." ifadesini kullanmıştı.

Cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargının etkin bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Duque, "Kolombiyalı yetkililer, kimsenin kanunun üzerinde olmadığını dünyaya göstermek için bir kez daha en hızlı şekilde hareket etti." demişti.

Olay

Ülkenin turistik kenti Cartagena'ya bağlı Baru Adası'nda eşiyle tatil yapan Pecci, denizde eğlendiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Pecci'nin, Paraguay'da uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede uzman savcı olarak görev yaptığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlılarına 23'er yıl hapis cezası - Son Dakika

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