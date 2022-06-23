Kaza, Esentepe Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Husret Cankurtaran yönetimindeki 34 KA 1965 plakalı otomobil, rampadan inerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediyeye ait istinad duvarı ve demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten belediye binasının bahçesine uçtu. Kazada sürücüsü Cankurtaran ile yanında bulunan 2 kadın ağır yaralandı. Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Esentepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

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