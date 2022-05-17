Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.
Hassas burunlu narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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