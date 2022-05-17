Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

17.05.2022 10:04

Son dakika haberlerine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı, tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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