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Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

04.12.2021 07:44
Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'da sabaha karşı bir dairede çıkan yangın, apartman sakinlerinin "Havva teyzesi" sayesinde diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'da sabaha karşı bir dairede çıkan yangın, apartman sakinlerinin "Havva teyzesi" sayesinde diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi Funda Sokak'ta yalnız yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen M.K'ya (65) ait apartman dairesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yan dairedeki Havva Özkılıç (66), 12 dairenin sakinlerini uyandırarak binayı terk etmelerini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların yükseldiği daireye giren itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan inceleme sonunda, dairede yaşayan M.K'nin yangın çıkardıktan sonra evi terk ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Apartman sakinlerini uyandıran Özkılıç, AA muhabirine, yan dairenin kapı sesine uyandığını, ardından da dumanlar yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Yangın çıktığını anlayınca herkesi uyandırdığını anlatan Özkılıç, "Önce binanın demir merdiven korkuluklarına vurdum. Daha sonra tüm dairelerin zillerini basarak yangından haberdar ettim ve doğal gaz vanalarını kapattım. Burada yaşayan kişi, eşi vefat ettikten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Evini kendisinin yaktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Sinan Vargit de yangın çıkan dairede yaşayan kişinin psikolojik rahatsızlığından dolayı hem kendine hem de apartman sakinlerine zarar verme ihtimali bulunduğunu, bu nedenle de bakımevine alınması gerektiğini ifade etti.

Ekipler, bina içinde ve çevresinde yaptıkları aramalara rağmen daire sahibinin izine rastlamadı.

Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Dumlupınar, İtfaiye, Kütahya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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