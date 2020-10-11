Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini görücüye çıkardı - Son Dakika

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle, Devlet Başkanı Kim Jong-un da katıldığı askeri geçit töreni düzenlendi. Şafak vakti yapaılan törende füze sistemlerini sergiledi.

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Devlet Başkanı Kim Jong-un da katıldığı ve füzelerin sergilendiği bir resmi geçit töreni yapıldı.Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da gün doğmadan düzenlenen askeri geçit törenine yüzlerce askeri birlik katılırken, füze ve fırlatma sistemlerini taşıyan askeri araçlar dikkat çekti. Uzmanlar, sabaha karşı yapılan törende kıtalararası füzelerin de net bir şekilde görüldüğünü söyledi.Bu, Kuzey Kore'de son iki yıldır yapılan ilk askeri geçit töreni ve ABD'deki başkanlık seçimlerinden haftalar önce düzenlendi.Kuzey Kore, Donald Trump ve Kim Jong-un'un 2018'deki ilk zirvelerinden bu yana resmi geçit törenlerinde hiç balistik füze kullanmıyordu.