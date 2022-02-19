Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu

19.02.2022 18:43

Son dakika haberi... Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu Devlet Hastanesi'ne getiren vatandaş ilgi odağı oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu Devlet Hastanesi'ne getiren vatandaş ilgi odağı oldu. Veteriner bulamaması nedeniyle kuzuyu hastaneye getiren köylü, "Kuzuyla bizi hastanede görünce şaşırdılar, ama yapacak bir şey yok. Burası hastane neyin geleceği belli olmaz." dedi.

Olay, Çayeli ilçesi Beyazsu köyünde meydana geldi. Ahmet Enisoğlu, yem vermek için kuzularının yanına gittiğinde birisinin ayağının kırık olduğu gördü. Veteriner bulamaması nedeniyle kuzusunu Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede sağlık ekiplerince kuzunun çekilen röntgeni sonucunda ayağınının kırık olduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle taburcu edilen kuzunun sahibi Enisoğlu, sağlık çalışanlarına ve hastaneye gitmesi için yönlendirme yapan İl Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti. Ahmet Enisoğlu, yaptığı açıklamada, hastaneye gider gitmez sağlıkçıların kuzu ile özenle ilgilendiğini belirterek, "Bu sabah indik ahıra, baktım ki bu yatıyor, kalkamıyor. Kalktıysa topallıyor. Fark ettim ki ayağı kırık. Hemen aldık Çayeli Devlet Hastanesi'ne götürdük. Sağ olsunlar, röntgenini çektiler, bandajını, alçısını yaptılar. Kuzumuzu aldık geldik. Kuzuyla bizi hastanede görünce şaşırdılar, ama yapacak bir şey yok. Burası hastane neyin geleceği belli olmaz. 10-15 gün sonra kalkacak yürüyecek." dedi. Kuzunun bakımını evde kendi elleriyle yapacaklarını belirten Enisoğlu, "Çünkü bu annenin altına gidemez. Gidemediği için inek sütüyle beslenecek. Zaten yavaş yavaş yeme geçti. Hem inek sütü hem yem hem maması evde bakacağız alışkınız biz" ifadelerini kullandı.

(Cihat Çelik/İHA)

Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu
Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu
Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu
Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu

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Kaynak: İHA

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