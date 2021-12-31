Son dakika: Lübnan'da mülteci kampında yangın - Son Dakika

Lübnan'ın Miniyeh kentinde Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında yangın çıktı.

Lübnan'ın Miniyeh kentinin Al-Dhour bölgesinde savaştan kaçan Suriyelilerin kaldığı büyük yangın çıktı. Kamptaki çadırlar alevlere teslim olurken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu ana kadar ölü ya da yaralı olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Lübnan şu anda savaştan kaçan yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

(İHA)