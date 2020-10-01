ADANA'da lüks otomobil ve kamyonetlerden piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 8 stop lambası çalan 2 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinin Gürselpaşa, Güzelyalı ve Yurt mahallelerinde 4 lüks otomobil ve kamyonetten piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 8 stop lambası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, son olarak Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkındaki bir kamyonetin farlarını çalan şüphelilerin, beyaz bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin İbrahim Şanlı (42) ile Fırat Öztaş (47) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.