Madra Dağı'nda mahsur kalan 7 keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde tırmandıkları dağda iki gündür mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çakırdere Mahallesi Yaylataşı mevkisindeki Madra Dağı eteklerine tırmanan 7 keçi, çıktıkları yerden inemedi.
Çakırdere Mahallesi Muhtarı Kadir Süzük, bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği personeli, 6 saat süren çalışma sonucu, 5'i Süzük'e ait 7 keçiyi kurtararak, sahiplerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:19 - Kaynak: AA
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