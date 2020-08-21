Son Dakika: Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın Hekimhan ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karapınar Mahallesi'nde oturan bir kişide, yapılan test sonucu pozitif çıkmasıyla koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Ağustos 2020 tarih saat 18.00'dan itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.