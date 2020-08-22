Manavgat'ta iki saat içinde 4 ayrı noktadan alevler yükseldi

Yangın bölgesinde üzeri çıplak halde şortuyla canlı yayın yaptı, görenler hayrete düştü

Üçü kontrol altına alınan yangınlardan biri devam ediyor

ANTALYA - Manavgat ta 2 saat içerisinde 4 ayrı noktada orman yangını çıkarken, Yeniköy Mahallesindeki yangın kontrol altına alındığı sırada yakın bir bölgede yeniden yangın çıktı. Sorgun, Aşağı Işıklar, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde çıkan yangınlardan üçü kontrol altına alınırken Yeniköy mahallesinde kontrol altına alınan yangına yakın bölgede yeniden alevler yükseldi. Havanın kararması nedeniyle Yangına havadan müdahale yapılamazken karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin yükseldiği anlarda üzeri çıplak altında şort olduğu halde ormanlık alanda ağaçların arasında bir vatandaşın oturduğu yerden cep telefonuyla yaptığı canlı yayın ise görenleri hayrete düşürdü.

Manavgat Yeniköy Mahallesi Yerköprü Mevkii'nde bugün saat 16: 00 sıralarında başlayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan müdahalede bulunuldu.

Yangın kontrol altına alınarak Soğutma çalışmasına başlandığı sırada yakın bir yerde yeni bir yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle Yangına havadan müdahale yapılamazken karadan müdahale devam ediyor.

Ormanlık alandan cep teliyle canlı yayın

Yangın devam edip söndürme çalışmaları sürerken alevlere yüz metre uzaklıkta cep telefonuyla canlı yapan bir kişi ise görenleri hayrete düşürdü. Ormanda ağaçların arasına oturup son derece sakin bir şekilde cep telefonundan yangını canlı veren vatandaş bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Kaplumbağayı İHA muhabiri kurtardı

Yangının devam ettiği bölgede çekim yapan İhlas Haber ajansı muhabiri Arif Kaplan yangının ilerlediği alanın kenarında bir kaplumbağayı görünce, bulunduğu yerden alarak en yakın yola çıkardı. Orman yangının olduğu bölgede birçok vatandaş cep telefonlarıyla çekim yaparken üzerinde sadece şort bulunan bir vatandaşın canlı yayın yapması dikkatlerden kaçmadı