Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor

12.04.2021 14:23
Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu.

Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakımda olan Mehtap Ar 64 yaşında vefat etti.  Mehtap Ar bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

DOSTLARIMIZI KORUMAK İSTEDİK

Aile yakınları ve dostları ünlü isme son görevini yapmak için Zincirlikuyu Camii'nde bir araya geldi.

Kardeşini kaybeden Müjde Ar yaptığı açıklamada, 'Bütün arkadaşlarımıza mesaj attık. Açıklamada bulunduk, biliyorsunuz son zamanda yükselen vaka sayısından dolayı dostlarımızı korumak amacıyla daha sonra bir anma gecesi yapacağız. Dostlarımızı oraya bekliyoruz. Tarihi şu an belli değil' dedi.

'Mehtap Ar'ın oğlu Söz ise yaptığı açıklamada, 'Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

MEHTAP AR KİMDİR?

27 film 12 dizide rol aldı

10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in küçük kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'ın (Ebrem) kızıdır. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamileydi. Mehtap Ar, ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

1974'te "Ayrı Dünyalar" adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.

2000 yılında "Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu" adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini henüz çok gençken 17 yaşında yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

DOSTLARINDAN VEDA

Mehtap Ar'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Üzüntülerini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler Ar'a veda şu sözlerle veda ettiler...

AJDA PEKKAN

NİLGÜN BELGÜN

Canım arkadaşım Mehtap...

Biz Aysel, Müjde, Mehtap eski arkadaşlarız birbirini gerçek seven. Hepsiyle ayrı özel dostluğum var. Ama Aysel'le Mehtap aynı evde oturduğu için o zamanlar onlara çok misafir gitmişliğim ve gitmişliğimiz var Attilla Atasoy'la... Üçümüz de iyi arkadaşlardık.

Hepsi ayrı ayrı iyi kalpli insanlardır. Bu fotoğraf da TV8'de Aysel'le Mehtap'ın benim programıma geldikleri kahkahalarla geçen bir günden....

Geriye yaşanan güzel günler ve içten candan atılan mutluluk kahkahaları kalıyor...

Gerisi teferruat oluyor maalesef...

Başımız sağ olsun mekanın cennet olsun Mehtap'ım

ATTİLLA ATASOY

Mehtap'ımız Aysel'ine kavuştu...

Itır Esen: Mehtap Ar'ı kaybetmemin derin üzüntüsünü yaşarken canım arkadaşım Müjde Ar'a ve oğlu Söz'e sabır diliyorum.

Tarkan: Çok üzgünüm başımız sağ olsun...

AJDA PEKKAN: Çok ama çok üzgünüm. Nurla içinde uyu.

Yaprak Özdemiroğlu: Sevgili Mehtap çok sevdiği anneciğinin yanına gitti.

Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor

Akciğer Kanseri, Mehtap Ar, Müjde Ar, Veda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi

Son Dakika Haberleri
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
14:46 CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti
14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
13:45 Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
Yavaş'tan Gökçek'e bomba gönderme: Şişme oyuncaklar, heykeller gibi gereksiz harcamalara son verdik Yavaş'tan Gökçek'e bomba gönderme: Şişme oyuncaklar, heykeller gibi gereksiz harcamalara son verdik         
15:14
Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi         
14:51
1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi         
14:38
ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu         
13:55
CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi         
13:31
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti         
13:28
Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı         
13:13
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu         
11:54
ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu         
11:54
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 15:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei