Son dakika: Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlanıyor

Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakımda olan Mehtap Ar 64 yaşında vefat etti. Mehtap Ar bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

DOSTLARIMIZI KORUMAK İSTEDİK

Aile yakınları ve dostları ünlü isme son görevini yapmak için Zincirlikuyu Camii'nde bir araya geldi.

Kardeşini kaybeden Müjde Ar yaptığı açıklamada, 'Bütün arkadaşlarımıza mesaj attık. Açıklamada bulunduk, biliyorsunuz son zamanda yükselen vaka sayısından dolayı dostlarımızı korumak amacıyla daha sonra bir anma gecesi yapacağız. Dostlarımızı oraya bekliyoruz. Tarihi şu an belli değil' dedi.

'Mehtap Ar'ın oğlu Söz ise yaptığı açıklamada, 'Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

MEHTAP AR KİMDİR?

27 film 12 dizide rol aldı

10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in küçük kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'ın (Ebrem) kızıdır. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamileydi. Mehtap Ar, ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

1974'te "Ayrı Dünyalar" adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.

2000 yılında "Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu" adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini henüz çok gençken 17 yaşında yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

DOSTLARINDAN VEDA

Mehtap Ar'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Üzüntülerini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler Ar'a veda şu sözlerle veda ettiler...

AJDA PEKKAN

NİLGÜN BELGÜN

Canım arkadaşım Mehtap...

Biz Aysel, Müjde, Mehtap eski arkadaşlarız birbirini gerçek seven. Hepsiyle ayrı özel dostluğum var. Ama Aysel'le Mehtap aynı evde oturduğu için o zamanlar onlara çok misafir gitmişliğim ve gitmişliğimiz var Attilla Atasoy'la... Üçümüz de iyi arkadaşlardık.

Hepsi ayrı ayrı iyi kalpli insanlardır. Bu fotoğraf da TV8'de Aysel'le Mehtap'ın benim programıma geldikleri kahkahalarla geçen bir günden....

Geriye yaşanan güzel günler ve içten candan atılan mutluluk kahkahaları kalıyor...

Gerisi teferruat oluyor maalesef...

Başımız sağ olsun mekanın cennet olsun Mehtap'ım

ATTİLLA ATASOY

Mehtap'ımız Aysel'ine kavuştu...

Itır Esen: Mehtap Ar'ı kaybetmemin derin üzüntüsünü yaşarken canım arkadaşım Müjde Ar'a ve oğlu Söz'e sabır diliyorum.

Tarkan: Çok üzgünüm başımız sağ olsun...

AJDA PEKKAN: Çok ama çok üzgünüm. Nurla içinde uyu.

Yaprak Özdemiroğlu: Sevgili Mehtap çok sevdiği anneciğinin yanına gitti.