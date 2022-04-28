Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı - Son Dakika
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Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı

28.04.2022 18:16

Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı - Mahalleli tepki gösterdi: "Belediye yıkmayacaksa biz yıkalım" Tekirdağ Çorlu'da bir metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı.

Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı

- Mahalleli tepki gösterdi: "Belediye yıkmayacaksa biz yıkalım"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı. Olaya isyan eden bir mahalle sakini, "Yıkım kararı var ama belediye henüz yıkmadı. İlla birilerinin canı mı yanması gerekiyor. Yıkım olmayacaksa madem biz yıkalım" dedi.

Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerindeki bir metruk binada sabah ve öğleden sonra iki ayrı yangın çıktı. İlki, küçük çaplı olması nedeniyle büyümeden söndürülürken, ikinci yangın ise güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yan tarafta bulunan 3 katlı bina da hasar gördü.

"Birilerinin canı mı yanması gerekiyor"

Mahalle sakini Gökhan Akbaş, "Bu nasıl iş anlamadım. Kepçenin işi varmış. Ben para vereyim madem yıktırayım o zaman. Muhtarlıkta bu metruk evin yıkım kararı var. Daha neyi bekliyorlar mahalleli olarak anlamış değiliz. Yazık değil mi çocuklarımız buradan gelip geçiyor. İlla ki birilerinin mi canı yanacak" diyerek tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, binayı madde bağımlılarının yaktığını iddia ederken yangının çıkış sebebi hakkında itfaiyenin incelemeleri sürüyor.

Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı
Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı
Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı
Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı
Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı - Son Dakika


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