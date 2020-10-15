ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, mezarlık çeşmesine getirilecek su için yapılan kazıda meydana gelen göçükte Ahmet Ünlütürk (71) hayatını kaybetti, İsa Şanlıtürk (53) yaralandı.

Olay, dün akşam Yaylak Mahallesinde meydana geldi. Mahalle muhtarı öncülüğünde, köy mezarlığına yapılan çeşmeye getirilecek su için açılan kanalda boru döşeme işlemi sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantısı yapan Ahmet Ünlütürk ile İsa Şanlıtürk, toprak altında kaldı. Çevredekiler tarafından toprak altından çıkarılan Ahmet Ünlütürk'ün öldüğü belirlendi. Yaralanan İsa Şanlıtürk ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.