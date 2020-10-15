Son Dakika | Mezarlık suyu kazısında göçük: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Mezarlık suyu kazısında göçük: 1 ölü,1 yaralı

15.10.2020 12:51
Son Dakika | Mezarlık suyu kazısında göçük: 1 ölü,1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, mezarlık çeşmesine getirilecek su için yapılan kazıda meydana gelen göçükte Ahmet Ünlütürk (71) hayatını kaybetti, İsa Şanlıtürk (53) yaralandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, mezarlık çeşmesine getirilecek su için yapılan kazıda meydana gelen göçükte Ahmet Ünlütürk (71) hayatını kaybetti, İsa Şanlıtürk (53) yaralandı.

Olay, dün akşam Yaylak Mahallesinde meydana geldi. Mahalle muhtarı öncülüğünde, köy mezarlığına yapılan çeşmeye getirilecek su için açılan kanalda boru döşeme işlemi sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantısı yapan Ahmet Ünlütürk ile İsa Şanlıtürk, toprak altında kaldı. Çevredekiler tarafından toprak altından çıkarılan  Ahmet Ünlütürk'ün öldüğü belirlendi. Yaralanan İsa Şanlıtürk ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yaylak, Göçük, Çubuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mezarlık suyu kazısında göçük: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika

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