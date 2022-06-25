Son dakika! Mezuniyet sevinci yaşayan kardeşlerin, polislik hayali gerçek oldu

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan Mehmet Ali ile Ozan Toker ve Mesut ile Yasin Şahin kardeşler, tamamladıkları başarılı eğitimlerinin ardından emniyet teşkilatında görev alacak olmanın heyecanını yaşıyor

Mersinli Mehmet Ali (28) ve Ozan Toker (25) ile Bursalı Mesut (29) ile Yasin Şahin (26) kardeşler, kazandıkları Afyonkarahisar POMEM'de 27'inci dönem eğitim programını tamamlayanlar arasında yer aldı.

Mezun olan Toker ile Şahin kardeşler, yemin törenlerinin ardından mutluklarını aileleriyle paylaştı.

"Bundan sonra vatanımız ve milletimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Mehmet Ali Toker, AA muhabirine, kardeşiyle polislik mesleğini seçmelerinde emniyet teşkilatında bekçi olarak görev yapan babalarının öncü olduğunu söyledi.

Polislik mesleğinin diğer arkadaşları gibi çocukluk hayali olduğunu anlatan Toker, şöyle konuştu:

"Bugün hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra vatanımız ve milletimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah, bayrağımızı daha ileriye taşıyacağız. Kardeşim Ozan ile de aynı okuldan mezun olmak gururlandırıcı. Eğitim süresince özlemini çektiğiniz ailenizden birini görünce içiniz sevinçle doluyor. Ders aralarında gözüm hep kardeşimi aradı. Birbirimizi görüyor, sarılıyorduk. Benim için anlatılmaz, tarif edilemez bir duyguydu."

Kardeşiyle birbirlerine destek oldular

Ozan Toker de ağabeyiyle çok isteyerek polisliği tercih ettiklerini dile getirdi.

Afyonkarahisar POMEM'i kazandıkları gün şaşırdıklarını, sarılıp ağladıklarını vurgulayan Toker, "Bu görevin ne kadar zor olduğunun bilincindeyiz. Başarılı şekilde mezun olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

Baba Kerim Toker de evlatlarının emniyet teşkilatına katılmasından dolayı gururlu olduğunu kaydetti.

Kardeşiyle mezun olan Mesut Şahin de polisliğin prestijli, saygın ve kutsal bir meslek olduğunu anlatarak, "Hayalimiz gerçeğe dönüştü. Eğitim sürecinde kardeşimle hep birbirimize destek olduk ve şu an mezun olmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.