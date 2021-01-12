Son dakika: MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika: MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

12.01.2021 17:24

Son dakika habere göre MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi.

MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

KONYA - Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlenerek tutuklu Abdurrahman K.'nın tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz yargılanan Abdullah K.'nın tutuklanması talebinin reddedilmesine karar verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Isparta Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Abdurrahman K. ve tutuksuz yargılanan baba Abdullah K. SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, maktül İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu, annesi Fatma Öztoklu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktül İhsan Öztoklu'nun bacanağı Abdullah Sami Acar, öldürme olayını görmediğini, "Abdullah K. ile belediye başkanıyken makamında ve bankada görüştüğümde kendisine bana kim olursa olsun makamı ona yar etmeyeceğini ve oğlunu bu günler için yetiştirdiğini söyledi. Başka bir gün İhsan Öztoklu ile arabada giderken Abdurrahman K. tarafından önümüz kesildi. İhsan'ı arkaya saklayarak üstünü battaniye ile örttüm. Sonra Abdurrahman K.'ya eşimi hastaneye götürdüğümü söyledim. Sonrasında olay yerinden uzaklaştık ve hurdalıkta saklandık" ifadelerini kullandı.

Başkan Öztoklu ile beraber seçim çalışmalarını yürüten eski Doğanhisar Belediyesi AK Parti meclis üyesi Tuncer T., İhsan Öztoklu ile beraber karşı tarafın mafyavari tavırları nedeniyle sürekli baskı altında olduklarını, İhsan Öztoklu ile öldürüldüğü gün oturduklarında kendisine belediyede yolsuzlukların olduğunu ve bunların araştırılması için müfettiş çağıracağını söylediğini anlattı.

Daha sonra söz alan anne Fatma Öztoklu da, karşı taraf tanıklarının yalan söylediğini belirtti.

Eş Hanife Öztoklu ise, "Babanın oğlu tarafından azmettirildiği bellidir. Abdullah K.'nın tutuklanmasını talep ediyorum. Suçu olan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Ben daha eşimle 10 yılımı bile geçiremedim" dedi.

Pişman olduğunu söyleyen sanık aileden özür diledi

Tutuklu olarak yargılanan sanık Abdurrahman K., hakkındaki suçlamaları reddederek, eski başkanın elini beline götürdüğünden korktuğu için olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyleyerek Öztoklu ailesinden özür diledi.

Eski dönem Doğanhisar Belediye Başkanı ve tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah K. ise, belediyede yolsuzluk olmadığını, her şeyin açığa çıkacağını ve alınlarının ak olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, karşı taraf tarafından yapılan Abdullah K.'nın tutuklanma talebini reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

MHP'li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 2019'da ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti belediye başkan adayı Abdullah K.'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İnşaat mühendisi 2 çocuk babası İhsan Öztoklu'nun geride bıraktığı ailesi, 'Görev Şehidi' unvanı verilmesi için müracaatta bulunmuş, Başkan Öztoklu'ya İçişleri Bakanlığı oluruyla 'Görev Şehidi' unvanı verilmişti.

Son dakika: MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi
Son dakika: MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi
Son dakika: MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi
Son dakika: MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Milliyetçi Hareket Partisi, İhsan Öztoklu, Doğanhisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: MHP'li başkanı öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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