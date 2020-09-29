Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti - Son Dakika

Muğla 'nın Dalaman ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra aynı silahla intihar etti.

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