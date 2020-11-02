Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Ekim'de otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beyhan Aklan idaresindeki 06 AF 8514 plakalı otomobilin Beyobası mevkisinde devrilmesi sonucu ağır yaralanan Sadettin Kaplan (50), kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Kaplan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı.
Kaplan, için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törene Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Erdoğan, Kaplan'ın ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Okunan duanın ardından Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Denizli'nin Acıpayam ilçesine götürüldü.
Kazada Aklan'ın yanı sıra Burcu Güzel de yaralanmıştı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Muğla'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika