Son dakika haberi: Muş'ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY suçundan yakalama kararı bulunan 'Mahrem imam' olduğu değerlendirilen şahıs Muş'ta yakalandı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY suçundan yakalama kararı bulunan 'Mahrem imam' olduğu değerlendirilen şahıs Muş'ta yakalandı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde silahlı terör örgütü kurma veya yönetme FETÖ/PDY suçundan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emri bulunan Mahrem imam olduğu değerlendirilen bir şahsın Karakale köyüne geldiğine dair alınan duyum üzerine Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı, Karakale Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ortaklaşa icra edilen operasyon sonucu şahsın Karakale köyünde bulunan ikametinde yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Muş E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği kaydedildi. (Uğur Ulu/İHA)

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