Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Başkan Özdemir, "Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla..." ifadelerini kullandı.