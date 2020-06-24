Son Dakika | Obradovic: "Koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" - Son Dakika

Son Dakika | Obradovic: "Koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan Sırp antrenör Zeljko Obradivic, "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" dedi.

Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan Sırp antrenör Zeljko Obradivic, "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak


Sarı-lacivertli takımda merakla beklenen Obradovic bilmecesi çözüldü. Fenerbahçe Beko ile büyük başarılara imza atan Obradovic, yönetime 1 yıl takım çalıştırmama kararını bildirdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan başarılı antrenör, "Geçtiğimiz hafta Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" şeklinde konuştu.


"Unutamayacağım anlar yaşattılar"


Obradovic, "Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız Erkek Basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar" diye konuştu.


Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan 60 yaşındaki koç, "Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Obradovic: 'Koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:31 Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim 00:20 Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
14:54
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
14:48
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
14:37
İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı
14:29
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
14:26
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
14:20
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
14:16
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
14:12
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
14:00
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
13:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 15:01:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Obradovic: "Koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]