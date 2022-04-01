Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın - Son Dakika
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Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın

01.04.2022 12:37
Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın

Gelen son dakika haberine göre KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan (21) için yürüyüş düzenlendi.

KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan (21) için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, "Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Bu kişilere gereken cezalar verilsin" dedi.

Kırşehir'de 25 Mart'ta kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni Kızılırmak Nehri'nin kıyısına vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan için yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yürüyüşe Şeyma Demir'in babası Vedat Demir de katıldı. Yürüyüşte cinayetleri itiraf eden Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'a tepki gösterildi. Kırşehir Valiliği'ne yürüyen kalabalık grup, Vali İbrahim Akın ile görüştü. Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, "Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı, ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek m i? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin" diye konuştu.


Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
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Hasan Aydoğan, Kırşehir, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın - Son Dakika


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