Son Dakika | Ömer Balkaya güven tazeledi - Son Dakika

Son Dakika | Ömer Balkaya güven tazeledi

Son dakika gelişmesine göre Merzifonspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Merzifonspor Kulübü Başkanlığına mevcut Başkan Ömer Balkaya seçildi.

Merzifonspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Merzifonspor Kulübü Başkanlığına mevcut Başkan Ömer Balkaya seçildi.

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Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Salonu'nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda Merzifonspor Kulübü Başkanlığına Ömer Balkaya ve yönetimi seçildi. Merzifonspor hakkında herkesin kendisine hesap sorabileceğini belirten güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Ömer Balkaya, "2020 Mart ayından itibaren yönetim kurulunda bir değişiklik oldu. O tarihten beri bu görevi üstleniyorum. Ama olmaz olası daha önce hiç kimsenin bir tecrübe etmediği bir virüs, bütün dünyayı etkiledi. Çok şükür biraz atlattık. Şimdi bu normalleşme sürecinde içinde bulunduğumuz lig, iptal edildi desek doğrudur. Bu durumda bizde bulunduğumuz durum neticesinde BAL liginde kaldık. Ama tescil edilemedik. Aldığımız duyumlara göre bu hafta içi net olarak tescil edilecek. Bu durumda yeni sezona daha güçlü girmek adına yönetim kurulunda ufak bir değişikliğe gittik. Bugün burada bu yüzden toplandık. Yönetim kurulumuz değişti yeni bir yönetim kurulumuz var artık. Ne kadar destek verirseniz teşekkür ederiz ama bunun karşılığını alacaksınız. Merzifonspor hakkında herkes bana hesap sorabilir. Benim adresim, yerim belli" dedi.


Ömer Balkaya başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu, " Fatih Sütçü, Emre Kiracılar, Kazım Coşkun, Cem Özyılmaz, Hakan Uygun, Gökhan Yücel, Deniz Öztürk, Ahmet Yalçın, ve Ali Yıldız"


Genel kurul toplantısına Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, TANSA A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atak ve mavi beyaz taraftarları katıldı. - AMASYA

Merzifon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Ömer Balkaya güven tazeledi - Son Dakika Spor
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