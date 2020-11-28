Son dakika! Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hastaneler için yeni önlemler alındı - Son Dakika

Son dakika! Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hastaneler için yeni önlemler alındı

28.11.2020 14:41
Son dakika! Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hastaneler için yeni önlemler alındı, System.String[]

Son dakika haber... Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hastanelere yönelik yeni kararlar alındı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hastanelere yönelik yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu tarafından salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla bazı kararlar alındı.

İlde Kovid-19 vaka sayısıyla birlikte artan izole servis ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Ordu Devlet Hastanesinde prefabrik binada bulunan poliklinikler kapatılıp ilave yoğun bakıma dönüştürülecek.

Hastane başhekimliğince belirlenecek olan poliklinikler, Altınordu ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi binasına taşınacak.

SGK lojmanlarına ait 1856 metrekarelik alan kiralanmak suretiyle İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığınca alınacak kararlar çerçevesinde ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhane ve idari birimlerinin taşınacağı prefabrik bina yapılacak.

ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde söz konusu alanların taşınması ile boşalacak alanda servis ve yoğun bakım planlanacak.

Personel ihtiyacı duyulması halinde Toplum Yararına Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, İl Sağlık Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan yer ve birimlerde çalıştırılacak.

İzole servis ihtiyacı nedeniyle Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binaları, Sağlıklı Hayat Merkezi binasına taşınacak.

Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası, yataklı servis ve yoğun bakım oluşturmak üzere ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edilecek.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle artan servis ve yoğun bakım yatak ihtiyacını karşılamak üzere ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasına alan oluşturulması ihtiyacı nedeniyle, Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binasının idari birim ve yataklı servis (psikiyatri ve benzeri) oluşturmak üzere ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edilecek.

ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binası ile Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına dışarıdan asansör yapılacak.

Ordu Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servisi önündeki personel otoparkına prefabrik yoğun bakım planlanacak.

Hastane idarelerince Kovid-19 yoğun bakım, servis ve polikliniklerinde branş farkı gözetmeksizin bütün hekimlerin görev almasını sağlayacak şekilde planlama ve düzenlemeler yapılacak.

Acil olmayan cerrahi işlemlere ara verilecek, ameliyathane odaları yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde düzenlenecek ve buralarda çalışan personel, hastanelerin diğer alanlarında görevlendirilecek.

Araştırma Hastanesi, Altınordu, araştırma, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hastaneler için yeni önlemler alındı - Son Dakika


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