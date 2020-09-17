Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Giresun ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ordu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Esnaf ve halka sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Sonel, bir esnaftan aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile Bilim Kurulunca alınan kararların 81 ilde olduğu gibi Ordu'da da sıkı şekilde uygulandığını belirtti.

Ordulu hemşehrilerinden maskelerini düzenli takmalarını, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uymalarını istediğini dile getiren Sonel, bazı caddeler ile sahil bandında alınan sigara içme yasağını gözlemlediklerini ve sigara içilmemesinin güzel bir şey olduğunu vurguladı.

Kovid-19 ile ilgili kurallara uyanlara teşekkür eden Sonel, "Hepimize büyük bir görev düşüyor. Hepimiz bunlara dikkat edelim. Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tedbirleri sıkı şekilde uygulayalım. İnşallah devletimizle milletimiz el birliğiyle bu illetin üstesinden geleceğiz." dedi.

Vali Sonel'e denetimleri sırasında İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da eşlik etti.