Son dakika! Pakistanlı kadınlar Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti - Son Dakika

Son dakika! Pakistanlı kadınlar Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

03.11.2020 20:37
Son dakika! Pakistanlı kadınlar Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti, System.String[]

Son dakika haber: Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kadın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kadın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisince düzenlenen ve sadece kadınların katıldığı gösteride, eylemciler, Muhammed Ali Cinnah Caddesi'nde bir araya geldi.

Arapça pankartlar taşıyan kadınlar, Macron'un ve Fransız yetkililerin açıklamalarına ve Hazreti Muhammed'e yönelik "çirkin" karikatürlere tepki gösterdi.

Protestoya görüntülü bağlanan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Fransız yetkililerin açıklamalarının dünya genelindeki milyonlarca Müslüman'ın duygularını incittiğini dile getirdi.

Pakistan hükümetinden Fransa'nın Büyükelçisi'ni "kovmasını" talep eden Hak, İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) da konuyla ilgili toplantı yapmasını ve ortak bir strateji geliştirilmesini istedi.

Hak, vatandaşlara "Fransız ürünlerine yönelik boykotu sürdürmeleri" çağrısında bulundu.

Ülkede, başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor ve Peşaver gibi çeşitli şehirlerde Fransız ürünlerine yönelik boykot sürüyor.

İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı, Protesto, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pakistanlı kadınlar Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor İtalya Futbol Federasyonu Lazio için koronavirüs soruşturması başlattı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi
CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın         
19:39
Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi         
19:06
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak         
18:31
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı         
18:01
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 20:46:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Pakistanlı kadınlar Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei