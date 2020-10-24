Son dakika! Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Tokyo'dan 6 madalyayla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika

Son dakika! Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Tokyo'dan 6 madalyayla dönmeyi hedefliyor

24.10.2020 12:35
Son dakika! Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Tokyo'dan 6 madalyayla dönmeyi hedefliyor, System.String[]

Son dakika spor haberi... Paralimpik Tekvando Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedefliyor.

Paralimpik Tekvando Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedefliyor.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını Çorum'daki kampta sürdüren milli sporcular, teknik direktör İlhan Aşkın yönetiminde gün boyu antrenman yapıyor.

Kampa Kovid-19 testi yapılarak alınan sporcular, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın, AA muhabirine, Türkiye'nin tekvandoda altın çağını yaşadığını söyledi.

Tokyo 2020'de üstün başarı elde etmek için 4 aydır her ay 25 gün kamp yapıp 1 hafta dinlendiklerini anlatan Aşkın, organizasyondan önceki son 5 ayın tamamen kampta geçeceğini dile getirdi.

Paralimpik tekvandoda 197 ülke içinde tüm sıkletlerde kota alan tek ülke olduklarını aktaran Aşkın, "Paralimpik takımdan 6, olimpik takımdan da 4 sporcumuz kota aldı. 10 sporcumuz Tokyo'yu garantiledi, 2 sporcumuz da kıta elemesine giriyor. Dolayısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 12 kişiyle, rekor katılımla gitmeyi planlıyoruz. Güzel bir başarı grafiği yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonundan en üst seviyede destek gördüklerinin altını çizen Aşkın, "Takımdan ülkemizin beklentisi oldukça yüksek. Olimpiyatlarda madalya değil, madalyalar bekliyoruz. Altı sıklette de madalya bekliyoruz ama en az 4 madalyayı ülkemize getireceğiz. Biz başarılı bir takımız, iyi çalışıyoruz. Her türlü desteği görüyoruz. 83 milyon vatandaşımızın hissiyatını omuzlarımızda hissediyoruz. Bayrak için, vatan için, ülke için mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör, Çorum, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Tokyo'dan 6 madalyayla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor

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