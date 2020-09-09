Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyünde TPAO ya ait boru hattı üzerinde hırsızlık yapılacağı bilgisini alan Besni Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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