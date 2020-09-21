Gaziantep Emniye Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perilikaya mahallesinde bir ikamete yaptıkları operasyonla hırsızlık şüphelisi 3 şahsı gözaltına aldı. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalar sonucu çok sayıda hırsızlık malzemesi tespit etti.
Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:07 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı - Son Dakika