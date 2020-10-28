Son Dakika | Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
28.10.2020 18:34
Son dakika haber: SAMSUN'da resim öğretmeni Kübra B.(25), misafir olarak gittiği evde doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulundu.
SAMSUN'da resim öğretmeni Kübra B.(25), misafir olarak gittiği evde doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulundu. Kübra öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Resim öğretmeni Kübra B. misafir olarak arkadaşı M.Y.'nin evine gitti. Bir süre sonra eve gelen M.Y., arkadaşını odada doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde buldu. M.Y., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar ettiği değerlendirilen öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.
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