Son Dakika: Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklama yaptı: Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;

Evlatlarımız işsiz güçsüz. Onların sizin hakkınızı yemesine izin veremezdim. Hakkari'den Edirne'ye Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz. Her gün her şeye zam gelirken halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelmezdi.

Devletin tüm imkanları bir adamın ayaklarının altına serildi. Bu yaratılmak istenen korku iklimine mücadele eden Millet İttifakının seçmenlerine ve sandıklara sahip çıkan hala sahip çıkmaya çalışan herkese teşekkür ederim.

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