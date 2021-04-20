Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede yayılan yangına, Rize Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İl Özel İdaresi ve Kaçkar itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alanda hasar meydana geldi.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Avni Kahya ile bölgede incelemelerde bulundu.

Bak, bölgede çalışmalara katılan personelle görüşerek gece boyunca verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.