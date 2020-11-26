Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: Ermenistan'dan Karabağ'a 1700'den fazla sığınmacı döndü
26.11.2020 22:53
Son dakika dünya haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1700'den fazla sığınmacının dönüş yaptığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1700'den fazla sığınmacının dönüş yaptığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1777 sığınmacının döndüğünü ve Rus barış güçlerinin sığınmacılara refakat ettiğini duyurdu. Bakanlık, " Erivan'dan kalkan ve 1777 kişiyi Dağlık Karabağ'a getiren otobüsler, Hankendi'deki ana meydana ulaştı. Konvoyun hareketi, Rus barış gücü birlikleri ve askeri polis devriyelerinin eşliğinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
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