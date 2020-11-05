Son dakika! Sahipsiz çanta polisi harekete geçirdi, vatandaşlar görüntü çekme yarışına girdi - Son Dakika

Son dakika! Sahipsiz çanta polisi harekete geçirdi, vatandaşlar görüntü çekme yarışına girdi
05.11.2020 11:00
Son dakika gelişmesine göre BURSA'da, Kent Meydanı'nda bir dükkanının yanına bırakılan çanta tedirginliğe neden oldu.
BURSA'da, Kent Meydanı'nda bir dükkanının yanına bırakılan çanta tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede çantadan erkek kıyafetleri çıkarken, vatandaşların cep telefonuyla görüntü çekme çabaları dikkat çekti.
Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'ndan geçen vatandaşlar, sabah saatlerinde bir dükkanın yanına bırakılan sahipsiz sırt çantasını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla bölge yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeden uzaklaştırılan bazı meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alma çabaları dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede, çantada erkek kıyafetleri olduğu tespit edildi. Çantanın sahibinin Mustafa Adıgüzel olduğu belirlendi.
Polis ekipleri çanta sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
- Bursa
Son Dakika Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi