Son dakika! 'Şahmeran' operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! 'Şahmeran' operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

22.06.2022 10:44
Son dakika! 'Şahmeran' operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda aralarında BDP Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda aralarında BDP Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda Tarsus ilçesinde 20 şahıs belirlendi. Bugün sabah belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle 'Şahmeran' isimli operasyon yapan ekipler, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ilçede terör örgütü adına esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para topladığı, geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katıldığı, cezaevlerinde terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan ve ailelerine örgütte çözülme olmaması ve itirafçı olmalarını engellemek amacıyla bölge esnafından zorla para topladıkları, toplandıkları bu paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıttıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların Nevruz öncesi gençleri örgütsel eylem yapmalarına teşvik ettiği, hassas noktalara zarar verilmesi talimatını verdiği ve bu patlayıcıları temin ettiği, geçmiş tarihlerde terör eylemlerine bizzat katıldıkları, gençleri de terör eylemlerine katılması amacıyla tehdit ve ikna metotları kullanarak örgüte üye yaptıkları belirlendi.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 adet bez parçası, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yurt dışında kaçtığı tespit edilirken, diğer 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 'Şahmeran' operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! 'Şahmeran' operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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