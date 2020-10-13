Son dakika... Samsun'a gençlik ve spor yatırımları - Son Dakika

Son dakika... Samsun'a gençlik ve spor yatırımları

13.10.2020 11:55
Son dakika... Samsun'a gençlik ve spor yatırımları, System.String[]

Son dakika haberi: Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Samsun'da 8 adet devam eden projesi bulunuyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Samsun'da 8 adet devam eden projesi bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2020 yatırım yılında 7 biten, 8 devam eden 3 adet ihale aşamasında olan toplam 18 adet projesi mevcut. Projelerin toplam tutarı 372 milyon 517 bin 222 TL olurken, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 100, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 75 oldu.

Devam eden projeler kapsamında 14 milyon 700 bin TL proje değerindeki Alaçam 250 kişilik öğrenci yurdu inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. 13 milyon 476 bin TL proje bedelli Kavak 250 kişilik öğrenci yurdu inşaatının yüzde 45'i tamamlandı. 5 milyon 145 bin TL proje bedelli Samsun Üniversitesi Yurdu güçlendirme ve tamamlama işinin yüzde 45'i tamamlandı. 1 milyon 441 bin TL proje bedelli Nebiyan Gençlik Kampı bakım ve onarım işinin yüzde 90'ı bitirildi. 1 milyon 601 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Gençlik Kampı bakım ve onarım işinin yüzde 35'i tamamlandı. 2 milyon 299 bin TL proje bedelli il müdürlüğüne bağlı yurtların tadilatının yüzde 60'ı tamamlandı.

1 milyon 345 bin TL proje bedelli Ladik Kayak Eğitim Merkezi ikmal işinin de yüzde 75'i tamamlandı. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'a gençlik ve spor yatırımları
Son dakika... Samsun'a gençlik ve spor yatırımları
Son dakika... Samsun'a gençlik ve spor yatırımları

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun'a gençlik ve spor yatırımları - Son Dakika

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