Son dakika! Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Samsun'da otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Namazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir idaresindeki 55 GY 027 plakalı otomobil, Tolga Gündoğdu yönetimindeki 55 AFE 067 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Demir ile oğlu İsmail Demir, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ramazan Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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