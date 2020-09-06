Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika

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