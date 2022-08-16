Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

16.08.2022 13:21

Şanlıurfa'daki Çiçekalan Hudut Karakolu'na bölücü terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yaşanan terör saldırısında 1 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki terör örgütü PKK üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap'taki terör noktalarını ateş altına aldı. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP'E DE HAVAN MERMİSİ ATTILAR

Öte yandan terör örgütü PKK/ YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Ermurat: Daha nekadar şehit verecez.ne bekleniyor dünyanın öbür ucundan bir ABD geliyor burda teröris lere silah veriyor bizi vuruyor biz koskoca Türkiye burnunuzun ucunda buna müsade ediyoruz yazıklar olsun Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü Son dakika haberi: Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü Son dakika haberi: Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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