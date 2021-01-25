Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 1 kilo 500 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan A.M. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden tespih yaptı

Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum

Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu

"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı

"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi

Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız