Son Dakika | Şehit oğlunun öğrendiği ilk türkünün sözlerini evladının mezar taşına yazdırdı - Son Dakika

Son Dakika | Şehit oğlunun öğrendiği ilk türkünün sözlerini evladının mezar taşına yazdırdı

09.04.2021 12:13
Son Dakika | Şehit oğlunun öğrendiği ilk türkünün sözlerini evladının mezar taşına yazdırdı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Emrah Pekdoğan'ın annesi, oğlunun ilk öğrendiği "Bir nefeslik ömür" türküsünde yer alan "Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular, hep gülen gözümü ağlar koydular, ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor"...

İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Emrah Pekdoğan'ın annesi, oğlunun ilk öğrendiği "Bir nefeslik ömür" türküsünde yer alan "Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular, hep gülen gözümü ağlar koydular, ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor" nakaratını mezar taşına yazdırdı.

7 Haziran 2016'da 22 yaşında şehit olan polis memuru Pekdoğan'ın ailesi, oğullarının üzerinden çıkan son parası, bağlaması, eski fotoğraf makinesi, lise dönemindeki madalyaları, mezarından alınan toprağı, aracının plakası ve ruhsatına kadar birçok eşyasını evlerinin bir odasında sergiliyor.

Anne Narişen Pekdoğan, AA muhabirine, evladının eşyalarını evinin bir odasında sakladığını belirterek devletten şehitler için bir müze oluşturarak bu eşyaların orada sergilenmesini talep etti.

"Kuzum, ben geldim"

Bekar olan şehit oğlunun eşyalarının devlette kalmasını istediğini ancak şu anda böyle bir şeyin mümkün olmadığını aktaran Pekdoğan, "Eşyalarını, nefesimin yettiği yere kadar evimde saklamak istiyorum. Benden sonra da ne olur bilemiyorum. Odaya gelince eşyaların olduğu dolabının camını açıyorum, 'Kuzum, ben geldim' diyerek selam verip giriyorum odaya. Onunla konuşuyorum, dertleşiyorum, bazı zamanlar ağlıyorum, gülüyorum. Bazen odaya girdiğimde oğlumu yanımda hissediyorum." diye konuştu.

Pekdoğan, odada oğlunun çok sevdiği bağlaması, kendi çektiği fotoğrafları, kıyafetleri, en son cebinden çıkan para ve kimliğinin bulunduğunu dile getirdi.

Evladının cebinden çıkan son parayı da ömrünün sonuna kadar saklayacağını anlatan acılı anne şöyle devam etti:

"Çünkü o paraya eli değdi. Arabasının ruhsatına, plakasına kadar saklıyorum. Hepsi onun diye saklamaya çalışıyorum. Oğlum bağlama da çalardı. Bazen onları da dinliyorum. Şehitlikte mezar taşına 'Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular, hep gülen gözümü ağlar koydular, ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor.' diye çocuğumun öğrendiği ilk türkünün sözlerini yazdırdım. Bazen evde kimse olmadığı zaman odasına girip söylediği türküleri de açıp yanımda gibi dinliyorum."

"Çektiği fotoğraflardan biri ile yarışmada birinci oldu"

Pekdoğan, evladının fotoğrafa da çok merakı olduğunu anlatarak, ilk polis olduğunda makine alamadığı için arkadaşının makinesiyle fotoğraf çektiğini dile getirdi.

Oğlunun İstanbul Boğazı, Kız Kulesi, yaşlı, çocuk ve hayvanların fotoğraflarını çekmeyi çok sevdiğini aktaran acılı anne, "Fotoğraflarıyla sergi de açmıştı. Çektiği fotoğraflardan biri ile yarışmada birinci oldu. Benim seçtiğim fotoğrafla yarışmaya girdi, birinci olup fotoğraf makinesi aldı. İkinci yarışmada kazandığı Kız Kulesi fotoğrafından aldığı parayla da kitap alarak bir okula bağışladı. Şehit annesi olmak çok acı ama gururunu, Peygamber Efendimiz ve şehitlerle beraber olacağını düşündüğün zaman çok gurur verici." ifadesini kullandı.

"Bu vatan için birileri kendini feda edecek ki vatan ayakta kalsın"

Mehmet Pekdoğan da şehit babası olmakla gurur duyduğunu dile getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyen bir oğlu olduğunu belirtti.

Bütün şehitlerin aynı duyguları taşıdığını dile getiren Pekdoğan şunları kaydetti:

"Bu vatan için birileri kendini feda edecek ki vatan ayakta kalsın. Bizim temennimiz bu. Şehidimizin odasında sergilediğimiz emanetlerine bakıyoruz, hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Oğlum bağlama da çalardı. Bazen 'Baba bana eşlik et.' derdi. Ben de 'Oğlum ayıp olur.' deyince, 'Baba biz kötü bir şey yapmıyoruz, ben çalacağım sen de eşlik edeceksin.' derdi. Terör operasyonları konusunda mutluyuz. Devletimiz var olsun, terör bitme eşiğine geldi. İnleri vuruluyor."

Vezneciler, İstanbul, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehit oğlunun öğrendiği ilk türkünün sözlerini evladının mezar taşına yazdırdı - Son Dakika


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