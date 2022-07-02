Son dakika! Sel sularına kapılan çocuğu esnaf kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Sel sularına kapılan çocuğu esnaf kurtardı...O anlar kamerada

02.07.2022 15:09

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sel sularına kapılan çocuğu esnaf kurtardı.

Sel sularına kapılan çocuğu esnaf kurtardı...O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan sel suyuna kapılmak üzere olan küçük çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocuğun kurtulma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Ankara'da yaklaşık olarak 1,5 aydır etkisini gösteren yağmur vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Sel suyunun biriktiği esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve iki çocuğu sel suyuna kapıldı. O sırada seyir halinde olan sürücü, kendi arabasıyla suyun hızını kesmek için anne ve çocuğunun önüne arabasını park etti. Suyun hızına dayanamayan küçük çocuk, annesinin elinden kayarak sel suyunda sürüklenmeye başladı. Annesinin elinden kayan ve sel suyunda sürüklenen çocuk, çevrede bulunan bölge esnafı tarafından fark edilerek son anda kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Çocuğun annesinin elinden kaydığını görünce koştum, çocuğu sudan aldım"

Keçiören'de yaklaşık olarak 4 senedir esnaflık yaptığını ve her sene yağan yağmurdan sonra Atapark, Ufuktepe ve Keçiören bölgesinden gelen suyun dükkanın önünde biriktiğini belirten dükkan sahibi Mehmet Sinan Soybaşı, "Keçiören Atapark'ta esnafım. Kapının önünde yağmur yağıyor, 3-4 yıldır burada esnaflık yaptığım süre içerisinde hep burada yağmur yağdığı sürede Atapark, Ufuktepe, Keçiören'in bütün suyu burada oluşuyor. Oluştuğu zaman burası koca bir nehir haline geliyor. Nehir haline geldiğinde de yoğunlaştıkça da insanlar korkuyor. Arabalar burada sıkıntı yaşıyor, karterleri deliniyor, lastikler patlıyor, arabalar zarar görüyor. O süre içerisinde de suyu takip ederken zarar görmeyelim diye, her ihtimale karşı hazırlıklı olalım diye bir de baktım bir bayan iki tane çocuğuyla beraber karşı tarafa geçiyor. Karşı tarafa geçerken o anlık aracın biri park etti ve suyun hızını kesmeye çalıştı. Suyun hızını kesemedi. Kadın o panik haliyle çocuğun biri elinden kaydı, kurtuldu, suya kapıldı. Ben görünce koştum, sudan aldım çocuğu. Annesiyle beraber arabaya bindirdim, gönderdim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sel sularına kapılan çocuğu esnaf kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika

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